Киев, , 21:12 — REGNUM Подсчет голосов по итогам местных выборов, состоявшихся на Украине 25 октября, может затянуться надолго, заявил на брифинге глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Специалист назвал подсчет голосов «сложным периодом».

«Процесс может очень надолго затянуться — из-за сложности избирательной борьбы, сложности избирательной системы и несовершенства избирательного законодательства», — конкретизировал Кошель.

Вместе с тем эксперт не стал уточнять, о каком сроке идет речь.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в ЦИК Украины также предупреждали, что подсчет голосов на местных выборах будет длительным.

Местные выборы на Украина состоялись 25 октября и характеризовались рекордно низкой явкой — по состоянию на 16:00 явка по всей Украине составляла 27%.