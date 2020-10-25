Вашингтон, , 21:08 — REGNUM Власти Соединённых Штатов ввели так много ограничительных мер против России и Ирана, что у Белого дома не осталось возможностей для новых санкций против Москвы и Тегерана. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен.

«Одна из проблем, с которой мы столкнулись как в отношении Ирана, так и РФ, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций против этих стран, что у нас остаётся очень мало (возможностей), чтобы что-то сделать (в связи с этим)», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Читайте также: В Крыму назвали «глупыми хлопотами» продление антироссийских санкций в ЕС

Вместе с тем, добавил он, в Белом доме изучают «все возможные меры сдерживания», которые можно применить.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции в отношении России со стороны США и Евросоюза были введены после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. С тех пор они регулярно продлеваются. Очередные санкции истекают 31 января 2020 года.

По словам президента страны Владимира Путина, введенные США санкции создают проблемы, но при желании все эти трудности можно преодолеть.

Читайте также: В санкционный список США внесено два НИИ Минобороны России