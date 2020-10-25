Вашингтон, , 20:02 — REGNUM Возможное вмешательство в выборы президента Соединенных Штатов со стороны иностранных государств не приведет к изменению голосов американских избирателей. Об этом 25 октября заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

«Нет, ничего из этого они сделать не смогут. Мы заблаговременно обнаружили предполагаемые угрозы, потому что у нас работают отличные специалисты в области кибербезопасности, которые не допустят хакерских атак», — сказал он в эфире телеканала CBS, отвечая на вопрос, могут ли иностранные государства получить доступ к избирательной системе США и изменить голос.

По его словам, лучший способ для избирателей «победить американских иностранных противников», это «выйти из дома и проголосовать».

Как сообщало ИА REGNUM, всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент Соединенных Штатов, а также члены Палаты представителей и Сената Конгресса, губернаторы ряда штатов. Борьбу за пост главы государства ведут кандидат от демократов Джозеф Байден и действующий президент США — кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

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