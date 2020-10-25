Киев, , 19:32 — REGNUM Во Львове на местных выборах, которые проходят сегодня, 25 октября, случился казус: действующий мэр города Андрей Садовый не смог проголосовать, потому что потерял внутренний паспорт.

Об этом сообщил сам мэр через социальные сети и в эфире украинского телевидения.

Садовый сообщил, что пытался использовать для голосования загранпаспорт, но члены комиссии «вежливо и однозначно» сообщили, что так голосовать нельзя.

«Не делайте как я, держите паспорта в одном, надежном месте. И идите голосуйте!» — призвал мэр украинцев.

Чуть позже глава Львова объявил, что паспорт удалось найти с помощью тещи:

«Нашли! Спасибо любимой теще, которая взяла кризисную ситуацию под свой контроль, организовала поиски и достигла результата», — отметил Садовый, заявив, что повторно отправляется на участок.

«Тревожно доверять управление города такому рассеянному человеку… А если нашли мошенники и сейчас оформляют на него кредиты? Или закладывают коммунальную собственность?» — иронически комментируют необычную ситуацию эксперты.

ИА REGNUM отмечает, что во Львове, как и в целом на Украине, наблюдается критически низкая явка на местных выборах. По данным горсовета, по состоянию на 13:30 в столице Галичины проголосовали 14% избирателей. Впрочем, во Львове и на Западной Украине в целом явка традиционно увеличивается к вечеру, поскольку утро воскресенья в регионе принято проводить на службе в церкви.