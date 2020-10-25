Киев, , 19:11 — REGNUM Явка на местных выборах, которые сегодня, 25 октября, проходят на Украине по состоянию на 16:00 местного времени составляет 27%.

Соответствующие данные обнародовала гражданская сеть «Опора», передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперты организации утверждают, что погрешность подсчета составляет менее 1%.

Для сравнения — в это же время на местных выборах 2015 года явка была на уровне 36,2%.

«Да, выборы проходят просто с рекордно низкой явкой. Как ни старались политики, но коронавирус оказался сильнее», — комментирует политолог Кирилл Сазонов.

Эксперт отмечает, что даже в столице Украины, которая обычно лидирует, нет и 20% явки на 16 часов.

«Учитывая, что пик явки прошел, ни о каких 35%-40% речь не идет. Если на 20:00 будет 30% — это уже высокий показатель», — отмечает политолог, подчеркивая, что при такой низкой явке «рулит админресурс».