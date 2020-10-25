Баку, , 18:43 — REGNUM Азербайджан не начинал войну в Нагорном Карабахе, а обеспечил самооборону признанных на международном уровне территорий страны, заявил президент республики Ильхам Алиев.

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«Мы не начинали войну. Мы просто ответили и делаем это на основании Устава Организации объединенных наций», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Баку делает то, что защищает «себя и освобождает признанные на международном уровне территории Азербайджана от армянской оккупации».

«Ничего более мы не делаем. Что касается армянского народа, то я неоднократно говорил, что армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, — наши граждане», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября затяжной карабахский конфликт перешёл в стадию военных действий между Азербайджаном и Арменией. 10 октября вступило в силу соглашение о режиме прекращения огня, достигнутое по итогам переговоров в Москве. Однако вскоре стало известно о возобновлении военных действий.

На протяжении дня 24 октября, а также в ночь на 25 октября военные действия велись с разной интенсивностью на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях.