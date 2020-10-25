Минск, , 18:11 — REGNUM В Минске участники акции протеста движутся в направлении Дворца независимости — резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает 25 октября корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

Участники акции протеста начали собираться около 14:00 в районе площади Свободы. Двигаясь по улице Сурганова, на перекрестке с улицей Якуба Коласа, колонна развернулась и пошла назад к площади Бангалор, откуда свернула на Орловскую, которая упирается в проспект Победителей.

В районе этого пересечения находится резиденция президента страны Александра Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, резиденция Лукашенко охраняется десятью БТР. С утра 25 октября на других площадях в центре столицы Белоруссии также были усилены меры безопасности, и подчеркивается, что число спецтехники в Минске в сравнении с прошлыми акциями протеста оппозиции заметным образом выросло.

Читайте также: В Минске в последний день «народного ультиматума» проходит акция протеста