Москва, , 16:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что с уважением относился к бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Владимир Путин и Юрий Лужков. 2006 Kremlin.ru

Таким образом российский лидер прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который заявил, что Путин дружил с Лужковым.

«Юрий Михайлович был очень уважаемым человеком в стране, и я к нему так и относился — с уважением. У нас отношения были официальные, но, конечно, весьма доверительные», — сказал Путин.

Напомним, Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. Он занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве приняли решение об установке мемориальной доски бывшему мэру. Доска будет установлена на доме №48 по 3-й Тверской-Ямской улице. В этом доме проживал Лужков.

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