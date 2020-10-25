Анкара, , 16:46 — REGNUM Отказываться от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не намерены в Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь 25 октября к участникам 7-го конгресса отделения правящей партии в провинции Малатья.

ЗРК С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

«В Вашингтоне предпочли язык угроз, требуя от Анкары отказа от российских ЗРК С-400, — сказал турецкий лидер. — Но они (власти США — прим. ИА REGNUM) имеют дело с Турцией».

По его словам, из-за роста влияния Анкары на страну оказывается давление. Эрдоган добавил, что Анкара не боится угроз, так как Турция не является «племенным образованием».

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября в опубликованном заявлении минобороны Турции отмечалось, что вместо критики из-за покупки российских ЗРК С-400 Турция ожидает от стран НАТО альтернативных технических решений.

Читайте также: Турция отреагировала на обвинения в связи с покупкой российских ЗРК С-400