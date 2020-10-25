Киев, , 15:52 — REGNUM По состоянию на 12:00 (13:00 мск), то есть через четыре часа после начала голосования, явка избирателей на местных выборах, которые проходят сегодня, 25 октября, на Украине составила 13,5%. Об этом сообщает пресс-служба гражданской организации «Опора».

В пресс-службе партии «Слуга народа» в свою очередь сообщили, что по состоянию на 13:00 (14:00 мск) явка избирателей по стране увеличилась на 1% и составила 14,5%.

Напомним, избирательные участки были открыты на Украине в 8 часов утра (09:00 мск) и будут работать до 20:00 по местному времени (21:00 мск).