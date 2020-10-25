Киев, , 15:38 — REGNUM По состоянию на 13:00 (14:00 мск) 25 октября в ходе голосования на местных выборах полиция Украины зафиксировала более 1600 сообщений, связанных с избирательным процессом, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Источник сообщает, что зафиксировано 1623 заявления и сообщения в связи с избирательным процессом. Кроме того, по восемнадцати фактам возбуждены уголовные дела и составлено тридцать протоколов о совершении административных правонарушений.

378 сообщений поступили полицию в связи с нарушением порядка ведения агитации, 216 — в связи с агитацией в день голосования, 85 — связаны с нарушением ограничений относительно ведения агитации, 64 — связаны с нарушением тайны голосования, 46 — связаны с нарушением порядка ведения реестра избирателей, избирательных комиссии, списков избирателей, 43 — связаны с незаконным использованием избирательного бюллетеня.