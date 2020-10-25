Минск, , 15:12 — REGNUM В Минске проходит акция протеста, в которой принимают участие тысячи человек, сообщает 25 октября издание TUT.BY.

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Как сообщает источник, «многотысячная» колонна протестующих находится у площади Победы. Отсюда люди направляются в сторону центра города.

Еще одна колонна протестующих направилась от Минской ратуши к стеле «Минск — город — герой».

Также сообщается, что митингующие собираются на улице Янки Купалы и идут в сторону улицы Зыбицкой.

«Многотысячная колонна протестующих, выкрикивая разные лозунги, подходит к стеле», — сообщают журналисты.

Отметим, сегодня последний день так называемого «народного ультиматума», выдвинутого представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В случае невыполнения ультиматума, с завтрашнего дня оппозиция анонсировала начало «национальной забастовки».

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