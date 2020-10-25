Москва, , 15:11 — REGNUM Жители столицы России, которые скрыли результаты своего теста на коронавирус после возвращения из заграничной поездки, были оштрафованы специалистами Роспотребнадзора Москвы на сумму почти 1,8 млн. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба ведомства.

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«Управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, не выполняющим установленные требования, направлено 2313 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что было составлено 1638 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и потому материалы в отношении 1095 жителей Москвы были направлены в суд.

«По результатам дел, рассмотренных судами, 133 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 млн. 789 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.

Кроме того, добавляется, что пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР можно, помимо пунктов тестирования, которые организованы в аэропортах, также и бесплатно по предварительной записи в городских поликлиниках Департамента здравоохранения города Москвы по месту жительства.

В то же время отмечается, что более 2% граждан, которые возвращаются после отдыха за границей, не вносят результаты своих тестов в ЕПГУ в течение 3-х дней после прилета, чем создают реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории столицы России было выявлено 4455 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.