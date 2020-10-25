Минск, , 14:54 — REGNUM Резиденция президента Белоруссии, расположенная в центре Минска, в настоящее время охраняется десятью БТР. Об этом 25 октября сообщает «Интерфакс».

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Уточняется, что десять БТР проследовали по проспекту Победителей и заехали на территорию минской резиденции Лукашенко «Дворец независимости», где расположились по ее периметру.

Также указывается, что площадь Государственного флага, где расположена резиденция, и подходы к ней оцеплены сотрудниками силовых ведомств.

Кроме того, отмечается, что с утра 25 октября на других площадях в центре столицы Белоруссии также усилены меры безопасности и подчеркивается, что число спецтехники в Минске в сравнении с прошлыми акциями протеста оппозиции заметным образом выросло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в центр Минска, где белорусская оппозиция намерена провести очередную несанкционированную протестную акцию, стягиваются сотрудники силовых ведомств Белоруссии и спецтехника.