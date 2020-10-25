Кишинёв, , 14:54 — REGNUM Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый в городе Фалешты пытался сорвать встречу с избирателями своему конкуренту на предстоящих выборах, действующему президенту Молдавии Игорю Додону, сообщает 25 октября Newsmaker. md со ссылкой на соответствующие сообщения претендентов на главный пост в государстве, опубликованных в социальных сетях.

Издание сослалось на видеозапись прямого эфира с участием Ренато Усатого, которую политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. По словам Усатого, он пришел на встречу с Додоном для того, чтоб якобы задать ему «несколько вопросов», ввиду того, что Додон отказывается принимать участие в дебатах.

Отметим, что Усатого, который находился в зале недалеко от сцены, на которой выступал перед собравшимися Игорь Додон, окружили и заблокировали несколько мужчин предположительно из числа охраны президента Молдавии. Оппонент Додона из зала выкрикивал в адрес своего соперника разные реплики, просил включить микрофон, который оказался у него в руках, создал в зале шум, возникла небольшая потасовка. В частности, Усатый кричал Додону из зала «Игорь, ты все равно сядешь».

В свою очередь Игорь Додон по информации молдавского СМИ заявил, что происходящее в зале является провокацией, выступил перед собравшимися и вышел из зала.

«Дорогие друзья, я благодарен, что вы пришли на эту встречу. Она была запланирована. Понимаю, что пришли и другие, которые тоже хотят нас услышать. Думаю, что хорошо, чтобы все услышали нашу позицию. Очень прошу, чтобы все были спокойны, потому что мы все живем в одной стране, выборы закончатся через неделю, но мы все должны жить в мире. Оставим в сторону все эти провокации, спокойно проведем встречу, которую запланировали», — цитирует Newsmaker. md слова Додона, обращенные к собравшимся в зале.

По информации источника, после обращения к собравшимся Додон вышел из зала.

В свою очередь на своей странице в социальной сети Facebook Додон отметил, что несмотря на провокации, ему удалось пообщаться с избирателями.

«Несмотря ни на какие провокации, нам удалось пообщаться с жителями райцентра (города Фалешты — ИА REGNUM)…Позже мы поехали в коммуну Сэрата Веке, где провели содержательную беседу с местными жителями», — отметили в пресс-службе действующего президента Молдавии.

Напомним, 1 ноября в Молдавии состоятся выборы президента. На высшую должность в республике претендуют восемь кандидатов. В день голосования в Молдавии планируют открыть 2004 избирательных участка, а за пределами республики — 139.