Москва, , 14:29 — REGNUM Несмотря на многочисленные противоречия между Россией и США, сотрудничество двух стран на уровне спецслужб продолжается. Об этом 25 октября рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мы сотрудничаем с Соединенными Штатами, несмотря на наши многочисленные противоречия по очень многим направлениям, всё-таки сотрудничество на уровне спецслужб продолжается», — заявил он.

Также российский лидер отметил, что сюда входят вопросы по разрешению ситуации в Сирии, где между военными двух стран установлены хорошие контакты.

«Кроме всего прочего, американцы передают нам информацию по антитеррору», — отметил Путин, добавив, что спецслужбы США не раз передавали РФ информацию, помогавшую предотвратить террористические акты в России.

«Мы в свою очередь стараемся ответить тем же, у нас есть такая договоренность с президентом США, с действующим главой государства», — также указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что что доволен сотрудничеством между Россией и США в сфере противодействия терроризму.