Ереван, , 14:13 — REGNUM Ереван высказывает удивление по поводу призывов азербайджанской стороны выразить приверженность базовым принципам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и подтверждает свою готовность к мирному решению данного вопроса. Об этом 25 октября заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

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"Премьер-министр Армении неоднократно заявлял о готовности и необходимости мирного решения конфликта в Нагорном Карабахе на основе взаимного компромисса», — приводит ее слова «Интерфакс».

Также Геворкян указала, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о том, что именно Баку отказывается от ранее достигнутых договоренностей в данном вопросе и начинает требовать большего.

«Он сказал, что в тот момент, когда Армения выражает готовность к компромиссу, Азербайджан требует большего», — подчеркнула пресс-секретарь.

«Так что высказывание президента Азербайджана о том, что Армения должна заявить, что привержена основным принципам урегулирования, разработанным США, Россией и Францией, вызывают удивление, поскольку Армения всегда и сейчас привержена этим принципам», — заключила Геворкян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанское правительство готово к согласованию условий режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.