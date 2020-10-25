Москва, , 13:44 — REGNUM Россия и США ведут плодотворное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин 25 октября в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Путин отметил, что сотрудничество России и США на уровне спецслужб продолжается, несмотря на противоречия по многим другим направлениям. Он добавил, что даже благодарил президента США Дональда Трампа за предоставление информации. которая помогла предотвратить теракты на территории России. Соответствующую помощь США оказывала и российская сторона.

«Так что это сотрудничество носит двусторонний характер и в целом — могло бы быть, конечно, ещё лучше, — но в целом мы им довольны», — подчеркнул президент России.