Киев, , 13:31 — REGNUM Во время прибытия президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены Зеленской на избирательный участок в Киеве акцию протеста устроила активистка движения Femen, сообщает 25 октября украинское издание «Страна».

Согласно видеозаписи, опубликованной изданием, женщина пролезла снизу ограждения, за которым стояла толпа людей, стоящих возле избирательного участка, выбежала из толпы, когда Зеленский с супругой шли к избирательному участку и задрала кверху юбку. Юбка была красного цвета и на подоле юбки белым цветом было написано слово «Zexist». Во рту у девушки был свисток, в который она свистела во время акции по всей видимости, чтоб обратить на себя внимание. Отметим, что в то время, когда активистке удалось выбежать из толпы она оказалась позади Зеленского и его супруги.

«Активистка выскочила с задранной юбкой. Без нижнего белья. Лобковая часть — в зелёнке. На подоле юбки надпись «Zexist», — цитирует «Страна» комментарий Femen относительно состоявшейся акции.

Данная акция длилась несколько секунд, девушку сразу же задержали сотрудники полиции. На вопрос журналистов о сути акции задержанная ответила кратко «Все на моем теле».