Лондон, , 12:57 — REGNUM Возросшее присутствие подводных лодок ВМФ России стало причиной беспокойства военных Великобритании. Об этом 25 октября сообщает Daily Mail.

Уточняется, что британские военные назвали «ужасающим» присутствие российских подлодок в Северной Атлантике и выразили свое беспокойство тем, что у берегов Британии появились российские ракетоносцы проекта «Акула», использующие передовые технологии скрытности.

Также, по данным британских военных, число российских подлодок, находящихся в водах Атлантики, является ошеломляющим и, по их данным, субмарины России ведут пристальное наблюдение за действиями британских ВМФ в данном регионе.

«Россия более активна в Атлантике — нашем заднем дворе — чем это было за последние 30 лет», — заявил по этому поводу адмирал ВМФ Великобритании Тони Радакин.

Кроме того, он указал, что Китай также вскоре может создать угрозу британским водам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что законопроект, позволяющий подсчитать и в будущем взыскать с России денежную компенсацию за «причинённый ущерб», готовят в Верховной раде Украины.