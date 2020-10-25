Минск, , 12:45 — REGNUM 25 октября в 12:30 по местному времени (совпадает с московским) в белорусской столице «в целях обеспечения безопасности пассажиров» закрыли на вход и выход двенадцать станций метро, сообщает 25 октября пресс-служба минского метрополитена.

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По информации источника на вход и выход закрыты следующие станции: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Первомайская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодёжная» и «Пушкинская».

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Как сообщало ИА REGNUM, в центр Минска в связи с очередной запланированной акцией протеста недовольных действующей властью, стянули спецтехнику. Также в центр города прибывают сотрудники силовых ведомств.