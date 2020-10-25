Киев, , 12:44 — REGNUM Шесть уголовных производств было открыто в связи с нарушением избирательного законодательства по состоянию на 10:00 (11:00 мск) 25 октября, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Яровой констатировал, что по состоянию на 10 часов утра (11:00 мск) на Украине не были открыты четыре избирательных участка, а 65 избирательных комиссии начали свою работу «несвоевременно». Он также сообщил о регистрации в день выборов 383 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

«Составлено 2 административных протокола и открыто 6 уголовных производств», — добавил он.

Напомним, сегодня, 25 октября, на Украине проходят местные выборы, а также опрос граждан страны, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.