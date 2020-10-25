25 октября 2020 | Время чтения 5 мин

В ситуации с Карабахом у российского руководства нет иного решения, кроме как остановить растущие турецкие амбиции в направлении доминирования на Южном Кавказе. России совершенно не нужно, чтобы османистская зараза перекинулась в Грузию, Абхазию, на Северный Кавказ, в страны Центральной Азии и в Поволжье.

Владимир Лепехин, , 13:44 — REGNUM Ситуация на Южном Кавказе в последние дни развивается в крайне нежелательном для России направлении. Россия теряет влияние в этом стратегически важном регионе Евразии, что неизбежно ведет к появлению на постсоветском пространстве — на годы и годы вперед, еще одной кровоточащей раны.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор этих строк с самого начала нынешнего наступления Азербайджана на Карабах и захваченные Арменией территории говорил о том, что и РА, и АР — не столько стороны тщательно подготовленного нового вооруженного конфликта, сколько его инструменты и жертвы.

Что основными организаторами и действующими лицами новой авантюры являются Турция и британские спецслужбы, а направлена эта операция по подрыву региона против Российской Федерации и, частично, Ирана. В этом смысле действия России в этом регионе очевидно должны быть продиктованы стратегическими интересами самой РФ, а вовсе не желанием решить территориальный спор между РА и АР.

К сожалению, в силу ряда причин российская сторона по старинке увлеклась имитацией решения проблемы, всячески демонстрируя свои активности в ложно-ошибочном направлении — «замирения» сторон, которые суть, повторю, не субъекты этого конфликта, а его инструменты.

С самого начала было очевидно, что Азербайджан не пойдет ни на какие реальные переговоры, пока не закрепит свое военное и, следовательно, политическое преимущество значительными территориальными приобретениями. Очевидно и то, что эти приобретения связаны не только с интересами Баку, но и со стратегическими интересами Анкары.

Солдаты армии Азербайджана. Нагорный Карабах. Цитата из видео на YouTube

Но, увы, вместо того, чтобы адекватно ответить на новый вызов со стороны Турции и ее кураторов в Лондоне и НАТО, российские элиты включили «отмазку» — известную риторику, что «нашу страну, мол, пытаются втянуть в войну с Турцией, а мы не должны поддаваться на эту провокацию».

Надо называть вещи своими именами: фактически Турция начала войну против РФ в стратегически важном для нас регионе. Начала руками Азербайджана и арабских террористов, а в России делают вид, что этого не понимают.

«Непониманию» этому активно способствуют и некоторые номенклатурные лидеры армянской диаспоры в Москве, которые вдруг — «по праву армянства» — «наехали» на Пашиняна, утверждая, что раз Никол Воваевич изменил России с Соросом, не хочет признавать Крым и т.п., то и Россия, мол, не должна вмешиваться в нынешний военный конфликт в Карабахе (если бы я не знал, что за подобной позицией стоит банальная тупость и жадность определенной части российских элитариев, я бы обвинил их в пособничестве британским спецслужбам).

А между тем Россия должна защитить в названном регионе вовсе не Пашиняна или нынешнее армянское руководство. И даже защита своего союзника — Армении как таковой здесь не на первом месте. Россия должна защитить, в первую очередь, свои национальные интересы.

И если РФ защищает свои интересы на дальних подступах к российским границам, например в Сирии, то почему мы не должны защищать их на ближних подступах — в том же Карабахе. Тем более, что и здесь налицо участие в военных действиях против местного населения известных террористических банд.

Проблема вовсе не в том, что Россия должна встать либо на сторону Армении, либо на сторону Азербайджана (это тема для участников различных телешоу), но в том, чтобы осознать — откуда для РФ исходит сегодня реальная угроза.

Армия обороны Арцаха атакует азербайджанские позиции в Нагорном Карабахе. ԶԻՆՈՒԺ МЕДИА

И эта угроза — Турция, которая, в свою очередь, стала инструментом русофобской политики глобалистов. Вот почему, как только в РФ была получена достоверная информация об участии в карабахских событиях наемников из Сирии, Россия обязана была использовать данный факт как повод для активизации своих действий в регионе и выдвинуть часть военнослужащих (разумеется, с полномочиями миротворцев) из 102-й военной базы в Гюмри в сторону Иранской границы в Джебраильский район.

Это позволило бы охладить пыл турецких планировщиков спецоперации по организации блокады Армении путем отсечения Карабаха, а затем и РА от границы с Ираном. Но Россия не сделала очевидного, и сегодня, заняв Джебраильский район, азербайджанские войска подошли вплотную к границам Армении, оказавшись всего в сотне километров от Нахичевани. Как следствие, возникла угроза Лачинскому коридору (в полной блокаде вот-вот может оказаться и Карабах).

Нагорный Карабах Mil.am

Кроме того, стоит отметить, что азербайджанские и иные зарубежные СМИ наполнились такими определениями, как «слабая Россия», «отсутствие политической воли» и тому подобное. А это уже — мощнейший удар по репутации РФ как гаранта евразийской безопасности. Россия, по сути, оказывается в положении страны, проигрывающей в битве за регион, и это, в свою очередь, есть важнейший фактор будущей дестабилизации ситуации в самой России.

Во избежание нарастания негативных для РФ последствий эскалации вооруженного противостояния на границах с Арменией, Россия должна немедленно выдвинуть своих «300 спартанцев» к Лачинскому коридору. Не для войны с Азербайджаном или Турцией, а для защиты гражданского населения Карабаха, которое в скором времени может оказаться в блокаде.

Время во многом упущено. Но не всё ещё потеряно. И тут нужно понимать, что чем позже Россия применит в Карабахе военную силу, тем будет хуже для неё. Сегодня наступающая сторона не заинтересована в переговорах. А после захвата Лачинского коридора эта сторона и вовсе не будет вести переговоры с Арменией и Карабахом. Она будет диктовать армянам и России свои условия.

Думаю, что в ситуации с Карабахом у российского руководства нет иного решения, кроме как остановить растущие турецкие амбиции в направлении доминирования на Южном Кавказе. России совершенно не нужно, чтобы османистская зараза перекинулась в Грузию, Абхазию, на Северный Кавказ, в страны Центральной Азии и в Поволжье.

Владимир Лепехин — директор Института ЕАЭС