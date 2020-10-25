Владимир Лепехин, 25 октября 2020, 13:44 — REGNUM Ситуация на Южном Кавказе в последние дни развивается в крайне нежелательном для России направлении. Россия теряет влияние в этом стратегически важном регионе Евразии, что неизбежно ведет к появлению на постсоветском пространстве — на годы и годы вперед, еще одной кровоточащей раны.

Россия
Россия
Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор этих строк с самого начала нынешнего наступления Азербайджана на Карабах и захваченные Арменией территории говорил о том, что и РА, и АР — не столько стороны тщательно подготовленного нового вооруженного конфликта, сколько его инструменты и жертвы.

Что основными организаторами и действующими лицами новой авантюры являются Турция и британские спецслужбы, а направлена эта операция по подрыву региона против Российской Федерации и, частично, Ирана. В этом смысле действия России в этом регионе очевидно должны быть продиктованы стратегическими интересами самой РФ, а вовсе не желанием решить территориальный спор между РА и АР.

К сожалению, в силу ряда причин российская сторона по старинке увлеклась имитацией решения проблемы, всячески демонстрируя свои активности в ложно-ошибочном направлении — «замирения» сторон, которые суть, повторю, не субъекты этого конфликта, а его инструменты.

С самого начала было очевидно, что Азербайджан не пойдет ни на какие реальные переговоры, пока не закрепит свое военное и, следовательно, политическое преимущество значительными территориальными приобретениями. Очевидно и то, что эти приобретения связаны не только с интересами Баку, но и со стратегическими интересами Анкары.

Солдаты армии Азербайджана. Нагорный Карабах.
Солдаты армии Азербайджана. Нагорный Карабах.
Цитата из видео на YouTube

Но, увы, вместо того, чтобы адекватно ответить на новый вызов со стороны Турции и ее кураторов в Лондоне и НАТО, российские элиты включили «отмазку» — известную риторику, что «нашу страну, мол, пытаются втянуть в войну с Турцией, а мы не должны поддаваться на эту провокацию».

Надо называть вещи своими именами: фактически Турция начала войну против РФ в стратегически важном для нас регионе. Начала руками Азербайджана и арабских террористов, а в России делают вид, что этого не понимают.

«Непониманию» этому активно способствуют и некоторые номенклатурные лидеры армянской диаспоры в Москве, которые вдруг — «по праву армянства» — «наехали» на Пашиняна, утверждая, что раз Никол Воваевич изменил России с Соросом, не хочет признавать Крым и т.п., то и Россия, мол, не должна вмешиваться в нынешний военный конфликт в Карабахе (если бы я не знал, что за подобной позицией стоит банальная тупость и жадность определенной части российских элитариев, я бы обвинил их в пособничестве британским спецслужбам).

А между тем Россия должна защитить в названном регионе вовсе не Пашиняна или нынешнее армянское руководство. И даже защита своего союзника — Армении как таковой здесь не на первом месте. Россия должна защитить, в первую очередь, свои национальные интересы.

И если РФ защищает свои интересы на дальних подступах к российским границам, например в Сирии, то почему мы не должны защищать их на ближних подступах — в том же Карабахе. Тем более, что и здесь налицо участие в военных действиях против местного населения известных террористических банд.

Проблема вовсе не в том, что Россия должна встать либо на сторону Армении, либо на сторону Азербайджана (это тема для участников различных телешоу), но в том, чтобы осознать — откуда для РФ исходит сегодня реальная угроза.

Армия обороны Арцаха атакует азербайджанские позиции в Нагорном Карабахе.
Армия обороны Арцаха атакует азербайджанские позиции в Нагорном Карабахе.
ԶԻՆՈՒԺ МЕДИА

И эта угроза — Турция, которая, в свою очередь, стала инструментом русофобской политики глобалистов. Вот почему, как только в РФ была получена достоверная информация об участии в карабахских событиях наемников из Сирии, Россия обязана была использовать данный факт как повод для активизации своих действий в регионе и выдвинуть часть военнослужащих (разумеется, с полномочиями миротворцев) из 102-й военной базы в Гюмри в сторону Иранской границы в Джебраильский район.

Это позволило бы охладить пыл турецких планировщиков спецоперации по организации блокады Армении путем отсечения Карабаха, а затем и РА от границы с Ираном. Но Россия не сделала очевидного, и сегодня, заняв Джебраильский район, азербайджанские войска подошли вплотную к границам Армении, оказавшись всего в сотне километров от Нахичевани. Как следствие, возникла угроза Лачинскому коридору (в полной блокаде вот-вот может оказаться и Карабах).

Нагорный Карабах
Нагорный Карабах
Mil.am

Кроме того, стоит отметить, что азербайджанские и иные зарубежные СМИ наполнились такими определениями, как «слабая Россия», «отсутствие политической воли» и тому подобное. А это уже — мощнейший удар по репутации РФ как гаранта евразийской безопасности. Россия, по сути, оказывается в положении страны, проигрывающей в битве за регион, и это, в свою очередь, есть важнейший фактор будущей дестабилизации ситуации в самой России.

Во избежание нарастания негативных для РФ последствий эскалации вооруженного противостояния на границах с Арменией, Россия должна немедленно выдвинуть своих «300 спартанцев» к Лачинскому коридору. Не для войны с Азербайджаном или Турцией, а для защиты гражданского населения Карабаха, которое в скором времени может оказаться в блокаде.

Время во многом упущено. Но не всё ещё потеряно. И тут нужно понимать, что чем позже Россия применит в Карабахе военную силу, тем будет хуже для неё. Сегодня наступающая сторона не заинтересована в переговорах. А после захвата Лачинского коридора эта сторона и вовсе не будет вести переговоры с Арменией и Карабахом. Она будет диктовать армянам и России свои условия.

Думаю, что в ситуации с Карабахом у российского руководства нет иного решения, кроме как остановить растущие турецкие амбиции в направлении доминирования на Южном Кавказе. России совершенно не нужно, чтобы османистская зараза перекинулась в Грузию, Абхазию, на Северный Кавказ, в страны Центральной Азии и в Поволжье.

Владимир Лепехин — директор Института ЕАЭС