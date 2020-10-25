Киев, , 12:28 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что всеукраинский опрос, который проводится возле избирательных участков, не противоречит законодательству.

Заявление Авакова приводит 25 октября пресс-служба МВД, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр подчеркивает, что в ходе опроса вне избирательного участка гражданин не идентифицируется, как это нужно в бюллетене, то есть не раскрывает персональных данных. Кроме того, отметил Аваков, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным для всех голосующих на местных выборах.

Вместе с тем министр признал, что существует определенный порядок проведения опроса — в частности, интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать, и опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня. 25 октября, на Украине проходят местные выборы и всеукраинский опрос, инициатором которого является президент Зеленский.

Ряд экспертов и политиков считают, что опрос является незаконным, поскольку представляет собой агитацию за президентскую партию «Слуга народа». В частности, экс-секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов накануне посоветовал всем гражданам не участвовать в этом «преступном фарсе», и не становиться его соучастниками, демонстративно игнорируя «эту провокацию».