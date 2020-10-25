Киев, , 12:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской проголосовал на выборах главы города Киева и депутатов Киевского городского совета, сообщает 25 октября пресс-служба президента Украины.

Участие в голосовании лидер Украины и его супруга приняли на одном из избирательных участков Киева.

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По слова Зеленского, который после голосования пообщался с представителями средств массовой информации, для него, как и для любого гражданина страны важно, чтоб «мы избрали тех людей, которым мы доверяем».

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Также после голосования супруги приняли участие в общенациональном вопросе, инициированном Владимиром Зеленском.

Зеленский также отметил, что вскоре украинское общество сможет ознакомиться в соответствующих отчетах относительно источников финансирования общенационального опроса.

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