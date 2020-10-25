Бишкек, , 12:09 — REGNUM 48 политических партий уведомили центральную избирательную комиссию Киргизии о намерении принять участие в повторных выборах депутатов парламента, которые назначены на 20 декабря 2020 года, сообщает 25 октября пресс-служба ЦИК.

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Также нас сайте ЦИК опубликовали список политических партий, подавших соответствующее уведомление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что информация о том, что повторные парламентские выборы в республике назначены на 20 декабря текущего года не соответствуют действительности и парламентские выборы будут назначены лишь после проведения выборов президента (назначены на 10 января 2021 года) и реформ. Выборы в парламент по словам Жапарова не состоятся в первом полугодии 2021 года.