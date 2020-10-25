Бишкек, , 11:43 — REGNUM Исполняющий обязанности президента и одновременно премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что выборы в парламент страны состоятся после выборов президента и проведения реформ, а не 20 декабря 2020 года, как утверждают в ЦИК. Об этом политик написал 25 октября в своем телеграм-канале.

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Жапаров также отметил, что парламентские выборы не будут проведены в первом полугодии 2021 года.

«Парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021 года. Информация о том, что парламентские выборы… назначены на 20 декабря 2020 года, не соответствует действительности», — уверен Жапаров.

По словам политика, сначала 10 января 2021 года состоятся выборы президента, а затем после проведения реформ будут назначены выборы в парламент.

Напомним, накануне, 24 октября, в ЦИК сообщили, что выборы президента Киргизии назначены на 10 января 2021 года.

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