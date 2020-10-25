Киев, , 11:09 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко впервые за много лет я не голосует на выборах из-за положительного результата тестана COVID-19.

Об этом он сообщил в своем обращении 25 октября.

«Лечусь дома, на самоизоляции. Вирус поразил буквально в последний день перед выборами», — отметил мэр столицы Украины.

Кличко вместе с тем добавил, что он работает дистанционно — в частности, контролирует работу городских служб в день выборов.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 24 октябряКличко заявил, что получил положительный результат тестана COVID-19 и идет на самоизоляцию. Чувствует себя мэр столицы Украины нормально.

Напомним, что одна из ключевых интриг местных выборов на Украины связана именно с постом мэра Киева. Эксперты считают, что Кличко является главным фаворитом. Партия «Слуга народа» выдвинула своими кандидатом на пост депутата Верховной рады Ирину Верещук.