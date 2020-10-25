Ашхабад, , 11:08 — REGNUM Парламент Туркмении принял постановление о ратификации соглашения с РФ со сотрудничестве в области безопасности. Об этом 24 октября со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркмении сообщает Turkmenportal.

Напомним, 21 октября Государственная Дума Российской Федерации ратифицировала соглашение между Россией и Туркменией в области безопасности. Данное соглашение было подписано сторонами 10 апреля 2003 года в Москве.

Согласно данному соглашению стороны на регулярной основе консультируются по вопросам, которые представляют взаимный интерес. В частности, данное соглашение соответствует интересам поддержания мира и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе и позволяет повысить эффективность взаимодействия с Туркменией в сфере безопасности и борьбе с угрозами международного терроризма, трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, оружия, нелегальной миграцией.

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