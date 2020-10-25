Киев, , 10:54 — REGNUM Наблюдатели фиксируют первые нарушения на местных выборах, которые проходят на Украине сегодня, 25 октября.

В частности, в Киевской и Винницкой областях на ряде избирательных участков зафиксировано недостаточное количество урн для голосования, сообщает гражданская сеть «Опора».

Необычная ситуация сложилась в Житомире — на одном из участков кабинка для голосования сделана в виде ширмы из кукольного театра, и еще на одном избирательном участке кабинки отсутствуют в принципе.

В одном из сел Хмельницкой области по непонятным причинам голосование началось раньше 8 утра.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 25 октября в Украине проводятсяместные выборы — граждане избирают депутатов местных советов всех уровней и глав населенных пунктов.