Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Британский комедийный актер Саша Барон Коэн, который известен по роли казахского репортера Бората Сагдиева в псевдодокументальном фильме «Борат», является несмешным. Такое мнение 25 октября высказал президент США Дональд Трамп, его слова приводит портал USA Today.

Как напомнил действующий американский лидер, комик пытался одурачить его 15 лет назад, однако Трамп стал единственным и героем шоу, кто почувствовал подвох и отказался от дальнейших съемок.

«Это фальшивый парень. И я не считаю его смешным», — сказал президент США и назвал актера «мерзавцем».

В свою очередь, Коэн высказал благодарность американскому президенту за бесплатную рекламу нового фильма со своим участием.

«Признаюсь, я тоже не считаю тебя смешным. Но все же весь мир смеется над тобой. Я всегда ищу людей, чтобы сыграть расистских шутов, а тебе понадобится работа после 20 января», — написало актер на своей странице в соцсети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран не заинтересованы в победе на предстоящих выборах президента США действующего главы государства.