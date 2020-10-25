Киев, , 10:45 — REGNUM Глава Верховной рады Дмитрий Разумков первым из «топ-политиков» Украины проголосовал на местных выборах, которые проходят в стране сегодня, 25 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В кратком комментарии прессе спикер отметил, что избирательный бюллетень не слишком удобный (большого размера из-за большого количества кандидатов), но добавил, что этот нюанс не должен повлиять на итоги выборов.

Вместе с тем, Разумков не стал принимать участие во всеукраинском опросе от президента Зеленского, сославшись на свою занятость.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 25 октября, на Украине проходят местные выборы и всеукраинский опрос, инициированный президентом страны. Опрос проходит в формате экзит-полла вне избирательных участков, участвовать в нем граждане могут по желанию.