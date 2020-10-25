Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Свой голос на выборах президента США супруга действующего главы государства Дональда Трампа, первая американская леди Меланья Трамп отдаст в день выборов, которые пройдут 3 ноября. Об этом 25 октября рассказала глава аппарата первой леди Стефани Гришэм телекомпании CNN.

По словам Гришэм, Меланья Трамп отдаст свой голос 3 ноября на избирательном участке в Палм-Бич (штат Флорида), где она официально прописана.

При этом 24 октября на этом же избирательном участке досрочно отдал свой голос действующий президент США Дональд Трамп, который приехал туда без своей супруги. По информации Гришэм, первая американская леди осталась в Белом доме, причины этого неизвестны.

Отметим, в 2016 году Трамп вместе со своей супругой проголосовал в Нью-Йорке непосредственно в день президентских выборов в США.