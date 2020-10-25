Токио, , 09:41 — REGNUM Свои сомнения по поводу эффективности Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступит в силу с 22 января 2021 года, высказал глава Минобороны Японии Нобуо Киси. Он заявил об этом 25 октября на пресс-конференции в городе Ямагути, его слова приводит агентство Kyodo.

«В этом договоре не участвуют ядерные державы, в связи с чем я не могу не испытывать сомнения в его эффективности», — сказал Киси.

Кроме того, глава японского минобороны уточнил, что Япония, являющаяся единственной страной, которая стала жертвой ядерной бомбардировки, по его мнению, должна «проявить лидерство в создании среды для достижения согласия мирового сообщества по поводу отказа от ядерного оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ДЗЯО был ратифицирован Науру и Ямайкой, ставшими 48-м и 49-м государствами — сторонниками запрета ядерного оружия.