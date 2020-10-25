Баку, , 09:19 — REGNUM ВС Азербайджана продвинулись на ряде направлений в ходе военных действий в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 25 октября сообщает азербайджанское минобороны.

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Уточняется, что на протяжении дня 24 октября, а также в ночь на 25 октября военные действия велись с разной интенсивностью на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях.

«Подразделения ВС Азербайджана, нанеся серьезный удар по неприятелю на территории Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов, продвинулись на новые позиции на различных направлениях», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что в результате обстрела ВС Азербайджана подразделений армянских вооруженных сил, которые расположены на Агдеринском и Ходжавендском направлениях, противник понес большие потери в живой силе.

«В настоящее время боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта. Наши войска контролируют оперативную обстановку», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Азербайджана успешно освобождают свои земли от «оккупации» в Нагорном Карабахе.