Киев, , 08:13 — REGNUM Сегодня, 25 октября, на Украине в 08:00 (09:00 мск) откроются избирательные участки для голосования на местных выборах, сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на данные центральной избирательной комиссии.

Граждане Украины будут избирать депутатов районных, сельских, поселковых, городских советов, территориальных громад, а также сельских, поселковых, городских глав.

Голосование на избирательных участках завершится в 20:00 по местному времени (21:00 мск). В ЦИК уточнили, что правом голоса наделены 28 млн 622 тыс. избирателей.

Также сегодня состоится общенациональный опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее в ЦИК Украины сообщили, что наиболее проблемным вопросом нынешних выборов является голосование людей, которые находятся на самоизоляции в связи с COVID-19.

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