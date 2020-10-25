Киев, , 07:45 — REGNUM В одном из комитетов Рады разрабатывается проект закона относительно сбора информации о понесенных Киевом убытках из-за России, для того чтобы в будущем потребовать от Москвы компенсации. Об этом заявила лидер партии «Голос» Кира Рудык на специальном киевском форуме безопасности, трансляция которого велась в видеохостинге YouTube.

«Существует законопроект, который сейчас разрабатывается в комитете, о том, чтобы собрать информацию, вообще, сколько мы будем получать от России в будущем… Поэтому нужен такой закон — подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, так как мы видим, есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены, и мы хотим, чтобы это произошло так же. Мы будем требовать. Другой парламент, следующий, но он будет требовать от России компенсации за те убытки, которые она нанесла Украине. Сколько это требовать? Пять миллиардов долларов, пятьдесят миллиардов долларов, пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем», — отметила Рудык.

Напомним, в апреле 2014 года Киев объявил о начале антитеррористической операции в отношении жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые отказались признавать государственный переворот, произошедший в Киеве в феврале 2014 года в результате так называемого «евромайдана».

Объявленная Киевом антитеррористическая операция переросла в полномасштабную войну, которую Украина ведет против республик Донбасса до сих пор. Военные действия со стороны Киева привели к гибели мирных жителей ДНР и ЛНР, к масштабным разрушениям инфраструктуры Донбасса.

При этом Украина, развязавшая войну в Донбассе, настаивает на том, что в Донбассе украинская армия воюет с Россией и Москва якобы должна компенсировать Киеву понесенные убытки.