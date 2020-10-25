Киев, , 07:12 — REGNUM Законопроект, позволяющий подсчитать и в будущем взыскать с России денежную компе6нсацию за «причинённый ущерб», готовят в Верховной раде Украины. Об этом 24 октября заявила на киевском форуме по безопасности лидер партии «Голос» Кира Рудик.

Как пояснила в ходе форума Рудик, закон, предписывающий подсчёт нанесённых Россией Украине убытков, крайне необходим. Депутат напомнила о существовании ряда международных прецедентов, когда стране возвращались деньги.

По мнению Рудик, Украина может с лёгкостью насчитать компенсацию в миллиарды долларов, преступлением будет не сделать этого. Осталось, по словам депутата, лишь точно определить, сколько именно миллиардов долларов нужно требовать от России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Украины обвинил Россию в «активной колонизации» Крыма и «вытеснении украинского населения» из региона. При этом принцип работы механизма по «вытеснению» в украинском ведомстве не объяснили.

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