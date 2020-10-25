Вашингтон, , 04:40 — REGNUM О своём состоянии за десять дней до всеобщих выборов сообщил президент США Дональд Трамп. Слова американского лидера 24 октября приводит пресс-служба Белого дома.

Трамп заявил, что сейчас, за десять дней до президентских выборов, его «ничего не беспокоит». По мнению главы Белого дома, сейчас «всё очень хорошо», что доказывают данные, полученные в американском штате Флорида.

Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент США, а также члены Палаты представителей и Сената Конгресса, губернаторы ряда штатов. Борьбу за пост главы государства ведут кандидат от демократов Джозеф Байден и действующий президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий глава Белого дома Трамп заявил о своей уверенности в победе на предстоящих президентских выборах.

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