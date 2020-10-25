Минск, , 04:23 — REGNUM Освободить политтехнолога и американского гражданина Виталия Шклярова и дать ему покинуть Белоруссию призвал госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с белорусским президентом Александром Лукашенко. Об этом 24 октября сообщили журналистам в Госдепартамента США.

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Представитель американского внешнеполитического ведомства подтвердил поддержку Соединёнными Штатами «демократических устремлений народа Белоруссии». Кроме того, Помпео призвал президента Белоруссии немедленно освободить «неправомерно задержанного гражданина США Виталия Шклярова» и позволить ему покинуть пределы страны.

Напомним, Шкляров был задержан 29 июля текущего года в белорусском городе Гомеле, ему было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок. Политтехнолог проходит по уголовному делу в отношении Сергея Тихановского, супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. В свою очередь, Тихановская отрицает связи со Шкляровым как со своей стороны, так и со стороны супруга. В настоящее время Шклярову изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол РФ в США Анатолий Антонов назвал неприемлемыми попытки иностранных государств вмешаться во внутренние дела Белоруссии.

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