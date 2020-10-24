Париж, , 22:50 — REGNUM Власти Франции приняли решение отозвать посла из Турции для консультаций. Об этом 14 октября сообщает BFMTV.

Решение было принято после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону «лечить психику».

«Слова президента Эрдогана неприемлемы. Впадать в крайность и грубить — это не способ. Мы требуем от Эрдогана изменить политический курс, поскольку он опасен со всех точек зрения», — приводит издание заявление Елисейского дворца.

Напомним, ранее глава турецкого государства подверг критике политику Германии и Франции, заявив что Европа постепенно подготавливает свой конец.