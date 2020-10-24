Баку, , 22:20 — REGNUM Граждан США и других иностранцев об угрозе терактов в Баку предупредило посольство США в Азербайджане. Об этом 24 октября говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

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»Посольство США в Баку получило заслуживающие доверия данные о потенциальных террористических атаках … в Баку», — говорится в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что в отелях или «в других местах» города могут быть осуществлены теракты и похищения людей.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября в пресс-службе МИД Азербайджана сообщили, что встреча госсекретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым завершилась в Вашингтоне.

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