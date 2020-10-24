Москва, , 22:24 — REGNUM Заявление посла России в США Анатолия Антонова, согласно которому РФ считает нелегитимными санкции США против Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ), вызвало обсуждение в сети. Пользователи выразили своё мнение 24 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Если на нас на Россию уже все возможные санкции наложили, что сами признают, что больше уже ни чего не могут, то это уже фактическое объявление войны, причём прямое. А мы их партнёры, коллеги… Такой же нонсенс как во Великую Отечественную войну поставлять сталь, алюминий рейху. А мы им сейчас титан для боинга, уран для атомных станций и его отходы после отработки», — считает Кирилл М.

Многие комментаторы призвали власти России ввести против США аналогичные санкции. Кто-то даже считает, что с территории Российской Федерации должен исчезнуть фаст-фуд, как олицетворение западного образа жизни.

«Действительно. Выбросить с нашего рынка колу и пепси. Да и все эти бургеры и Макдональдс. Нам хватит своей здоровой пищи: блинов, пирожков, пельменей. Гнать их из всех совместных предприятий. Да и летать через нашу территорию нечего. В обход, через экватор! И титан не продавать, редкоземельные ресурсы тоже», — написала Ирина.

Нашлись и те, кто уверен, что раз США вводят за что-то санкции в отношении России, значит Москва делает всё правильно. По их мнению, суть санкций от США заключается в подавлении конкурента, а не в попытке насадить справедливость.

«Санкции это безотказный индикатор правильности нашего пути. Просто это предприятие надо приватизировать тому, кто штатам нужен в качестве поставщика титана. Китай не продаст (самим мало), Украина слилась. А это стратегическое сырьё мало кто добывает», — поделилась мнением Ирина С.

Напомним, 24 октября посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что РФ считает нелегитимными санкции США против Центрального научно-исследовательского института химии и механики за якобы хакерские атаки.