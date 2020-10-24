Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш призвал мировое сообщество сплотиться в честь 75-летнего юбилея ООН. Об этом 24 октября он сообщил в своем обращении.

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«В нашем сегодняшнем мире у нас есть один общий враг — COVID-19. Настало время активизировать усилия для достижения глобального перемирия. Часы тикают», — отметил Гуттериш.

Генсек ООН также подчеркнул, что еще одной угрозой для человечества является глобальное потепление.

Напомним, Организация Объединенных Наций была создана странами антигитлеровской коалиции — Советским Союзом, Соединенными Штатами и Великобританией. Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945 года.