Ереван, , 21:11 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян заявил, что Россия поможет Армении в случае нападения. Об этом 24 октября сообщает Al-Ahram Weekly.

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"Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет соблюдать все свои договоренности с Арменией, это очень четкий сигнал», — отметил Саркисян в интервью изданию.

Президент Армении подчеркнул, что страна является членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что накладывает на нее, а также на все страны, входящие в организацию, обязательства о взаимной защите в случае нападения.

Саркисян также подчеркнул, что Москва является надежным посредником в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, 27 сентября между Арменией и Азербайджаном вспыхнул конфликт из-за Нагорного Карабаха. 10 октября стороны, благодаря усилиям Москвы, согласились заключить соглашение о прекращении огня.