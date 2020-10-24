Минск, , 21:10 — REGNUM Российская Федерация, которая является главным союзником Белоруссии, не вмешивается во внутренние дела республики. Об этом, как передает белорусский телеканал ОНТ, сообщил 24 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.

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»Глава государства (Александр Лукашенко — прим. ИА REGNUM) подчеркнул, что РФ является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период», — отмечают журналисты.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что на возникающие внешние угрозы Москва и Минск готовы реагировать совместно.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября глава Белоруссии Александр Лукашенко провел с госсекретарем США Майком Помпео телефонные переговоры.

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