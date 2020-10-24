Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Сотрудники средств массовой информации (СМИ) в США с помощью пандемии пытаются вызвать у жителей страны страх в преддверии президентских выборов. Об этом 24 октября сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

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»Фальшивые новости говорят о случаях, случаях, случаях (заражения SARS-CoV-2 в США — прим. ИА REGNUM), — написал глава Белого дома. — …СМИ делают всё возможное, чтобы вызвать страх до 3 ноября».

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире, сообщил, что за сутки в США выявили более 80 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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