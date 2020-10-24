Минск, , 19:54 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали более 10 митингующих в Минске и других городах Белоруссии. Об этом 24 октября сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

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По информации правозащитников, всего в стране были задержаны 17 участников акций протеста. Почти все из них были задержаны в Минске, один митингующий — в городе Жлобин.

Участники акций протеста не согласны с итогами президентских выборов в Белоруссии.

Напомним, что 24 октября в Минске и некоторых других городах страны прошла акция протеста оппозиции.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября глава Белоруссии Александр Лукашенко и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры.

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