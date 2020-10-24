Киев, , 19:10 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко заразился SARS-CoV-2. Об этом 24 октября сообщил сам бывший боксер в своем Telegram-канале.

Виталий Кличко Qypchak

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»Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент, — сообщил градоначальник. — Сегодня (24 октября — прим. ИА REGNUM) получил положительный результат теста».

При этом он добавил, что вынужден «пойти на самоизоляцию», однако чувствует себя хорошо.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября на сайте специализированного ресурса СНБО Украины сообщалось, что суточный прирост выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на Украине составил более 7 тыс. случаев.