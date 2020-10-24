Киев, , 18:33 — REGNUM Бывший секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов (занимал этот пост при президенте Порошенко) призывает граждан реагировать на «преступление», которым он считает всеукраинский опрос президента Зеленского.

С таким заявлением Турчинов выступил 24 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Турчинов советует всем гражданам не участвовать в этом «преступном фарсе», и не становиться его соучастниками, демонстративно игнорируя «эту провокацию».

«В случае навязчивого приставания к вам представителей «Слуг народа» в месте расположения избирательных участков — фиксировать эти нарушения, составлять акты и заявления о совершении преступления и вызывать правоохранителей», — заявил политик.

Экс-секретарь СНБО подчеркнул, что опрос от Зеленского — это попытка в день голосования «нагло агитировать за провластную партию, злоупотребление властью и грубое нарушение конституции и законодательства Украины».

ИА REGNUM напоминает, что всеукраинский опрос состоится в день местных выборов, 25 октября, вне избирательных участков в формате экзит-полла. В МВД Украины заявили, что не считают проведения такого опроса нарушением и реагировать на работающих там не будут.

Ранее на этой неделе между Зеленским и Турчиновым уже случилась перепалка: президент в Верховной раде заявил, что те, кто без боя сдал Крым в 2014 году, должны нести ответственность, а Турчинов в ответном заявлении предложил Зеленскому «отвоевать» Крым прямо сейчас.